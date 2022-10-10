Son Dakika... Muğla'da orman yangını!

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:40
Son Dakika... Muğla'da orman yangını!
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Yangın muğla Fethiye

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