Son dakika... Son dakika... Üç ilde orman yangını!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 15:07

Güncelleme: 16.09.2023 - 16:56

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ve 16 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer, 7 ilk müdahale aracı ile alevlere müdahale ediyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için başlattığı mücadele sürüyor.

BOLU'DA ORMAN YANGINI

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Zeyneller Yaylası’nda da saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Yoğun duman ve alevler Gerede merkezden de görüldü.

ADANA'DA ORMAN YANGINI

Adana'nın Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'nde ise öğle saatlerinde orman yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.