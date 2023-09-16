Son dakika... Son dakika... Üç ilde orman yangını!
Bolu'nun Gerede, İzmir'in Menderes ve Adana'nın Kozan ilçelerinde orman yangını çıktı. Orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ve 16 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer, 7 ilk müdahale aracı ile alevlere müdahale ediyor.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için başlattığı mücadele sürüyor.
BOLU'DA ORMAN YANGINI
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Zeyneller Yaylası’nda da saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Yoğun duman ve alevler Gerede merkezden de görüldü.
ADANA'DA ORMAN YANGINI
Adana'nın Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'nde ise öğle saatlerinde orman yangın çıktı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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