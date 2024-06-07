Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını, karadan ve havada hızlı müdahaleyle bir saatte söndürüldü.
Aksu ilçesi Alaylı mahallesinde saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekiplerin hızlı ve etkin mudahalede bulunduğu yangın söndürmede 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi görev aldı.
Yaklaşık bir saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.
Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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