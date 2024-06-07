Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:31

Aksu ilçesi Alaylı mahallesinde saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekiplerin hızlı ve etkin mudahalede bulunduğu yangın söndürmede 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi görev aldı.

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.