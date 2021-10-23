Son dakika... Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Dutdibi mevkiindeki dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

DHA
23 Ekim 2021 Cumartesi, 14:33
Son dakika... Antalya'da orman yangını çıktı
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Konyaaltı İlçesi Dutdibi mevkisinde saat 10.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. 

Karadan ulaşımın zor olduğu yamaçta yayılan alevlere, 3 helikopter, bir yangın söndürme uçağı, 5 arazöz ve iki yer ekibiyle müdahale edildi.

Ağırlıklı havadan müdahalenin yapıldığı yangının söndürülmesi için karadan ekiplerin de çalışmaları sürüyor.



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