Yangını söndürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Burdur'da evinin karşısındaki otluk alanda çıkan yangına müdahale etmek isterken kalp krizi geçiren Ali Yıldıran (59) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:40
Yangını söndürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Burdur merkez Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, köy hizmetlerinden emekli Ali Yıldıran, ana cadde altındaki otluk alanda kendi diktiği ağaçları sularken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale etmek isteyen Ali Yıldıran, bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Yıldıran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Yıldıran müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otluk alandaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Burdur haberleri Yangın haberleri kalp krizi haberleri

İlgili Haberler

Kadıköy'de bir otelde yangın çıktı

Kadıköy'de bir otelde yangın çıktı
Bursa'da büyük fabrika yangını... Kimyasal maddeler yandı: Köy boşaltılabilir!

Bursa'da büyük fabrika yangını... Kimyasal maddeler yandı: Köy boşaltılabilir!
Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler