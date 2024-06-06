Yangını söndürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:40

Güncelleme: 06.06.2024 - 12:40

Burdur merkez Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, köy hizmetlerinden emekli Ali Yıldıran, ana cadde altındaki otluk alanda kendi diktiği ağaçları sularken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale etmek isteyen Ali Yıldıran, bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Yıldıran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Yıldıran müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otluk alandaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.