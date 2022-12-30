Son dakika... Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı
Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade kararını Dıraç Temyiz Mahkemesi de uygun buldu. İlerleyen günlerde Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye getirilecek.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararının görüşüldüğü duruşmada karar çıktı. Özer'in iade kararını Dıraç Temyiz Mahkemesi 'uygun buldu. Buna göre ilerleyen günlerde Özer Türkiye'ye getirilecek.
İTİRAZ HAKKI VAR
Özer’in Arnavutluk yargıtayına itiraz hakkı bulunuyor. Ancak Arnavutluk Adalet Bakanı iadesine olumlu görüş bildirdiği için bu yargı sürecinin işlemeyeceği düşünülüyor.
NE OLMUŞTU?
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığı'nın "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.
Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşma, 16 ve 20 Aralık’ta görülmüştü.
30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
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