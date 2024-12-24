Son Dakika... Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:34

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:10

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

VALİLİK DUYURDU: 12 ÖLÜ, 4 YARALI!

Balıkesir Valiliği'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

"TEKNİK SEBEPLE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ZSR firmasındaki patlamanın sadece bir bölümde yaşandığını açıklayarak, "Kartla giriş sistemi ve elektronik olduğu için listeyi belirlemeye çalışıyoruz. Kimlik belirleme çalışması sürüyor. 12 vefat ve 4 yaralımız var. Teknik sebeple olduğu düşünülüyor. Yaralıların durumu iyi. Savcılarımız olay yerinde. Bakanlıklarımız da müfettiş görevlendirdi" dedi.

"SABOTAJ İHTİMALİ YOK"

Şu ana kadar 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Vali Ustaoğlu ayrıca patlamada sabotaj ihtimalinin olmadığını bildirdi.

SES'TEN ÇAĞRI: BÜTÜN ÜYELER İŞYERLERİNE GİTMELİ

Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi patlama sonrası şu açıklamayı yaptı:

"İlimiz Kavaklı Köyü’nde bulunan bir fabrikada patlama gerçekleştiği ve çok sayıda ölü ve yaralı emekçimizin olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Özellikle Atatürk Şehir Hastanesi’nde görev yapan üyelerimize izinli veya nöbet çıkışı dahi olsalar işyerlerine gitmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.

Yaralanan emekçilerimize geçmiş olsun temennilerimizi iletirken vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın ardından X hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 24, 2024

BAKAN IŞIKHAN: 2 BAŞMÜFETTİŞ VE 1 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir.



Bakanlık… — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 24, 2024

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