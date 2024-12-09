CHP İl Başkanlığı önünde patlama!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı önündeki çöp konteynerinde patlama meydana geldi.
Edinilen iddiaya göre, Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan CHP İl Başkanlığı önündeki çöp konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ufak çaplı patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, çöp konteynerinde inceleme yaptı.
PATLAMANIN NEDENİ ÇÖPE ATILAN TELEFON BATARYASI
Yapılan incelemede, sokak üzerinde bulunan bir telefon tamircisinin çöp konteynerine bozuk bataryaları attıktan sonra üzerine soba külü döküldüğü ve sıcaklıktan dolayı bataryaların patladığı tespit edildi.
Telefon tamircisinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- 15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti
- 'Yüzde 90 oy alsanız ne olur?'
- Askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'
- 'Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya'
- Putin-Esad bir araya gelecek mi?
- Nazan Öncel'den kötü haber
- Özel'den ilk Suriye açıklaması