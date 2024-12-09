CHP İl Başkanlığı önünde patlama!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı önündeki çöp konteynerinde patlama meydana geldi.

CHP İl Başkanlığı önünde patlama!
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:25

Edinilen iddiaya göre, Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan CHP İl Başkanlığı önündeki çöp konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ufak çaplı patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, çöp konteynerinde inceleme yaptı.

PATLAMANIN NEDENİ ÇÖPE ATILAN TELEFON BATARYASI

Yapılan incelemede, sokak üzerinde bulunan bir telefon tamircisinin çöp konteynerine bozuk bataryaları attıktan sonra üzerine soba külü döküldüğü ve sıcaklıktan dolayı bataryaların patladığı tespit edildi.

Telefon tamircisinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #CHP #Kayseri #patlama

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