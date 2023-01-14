Son Dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 03:29

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 03:29

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Bekir Yümnü ile Çorum İl Müdürü Yahya Çoban görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Emrah Aytekin, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığı'na Metehan Özcan, iş başmüfettişliklerine de Zeynep Akyürek Orman, Gözde Begüm Akyol ve Safa Kızıl atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda açık bulunan başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine Oğuzhan Tekin, Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine de Uzman Doktor Gamze Baş'ın ataması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ile Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol ve Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç görevden alındı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir atandı.

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Hikmet Şişecioğlu, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Faruk Çelik, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Melih Melik Kara, Çorum Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ise Cemal İbrahim Yalçın'ın atamaları gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de Miraç Sünnetçi getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliğe ise Murat Yıldız atandı.