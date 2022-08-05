Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:45

Ankara'da 7 Ağustos 2021'de imzalanan "Türkiye ile Endonezya Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma çerçevesinde Türkiye, 50 adet ventilatör cihazı ve 600 bin kutu Favipiravir ilacını Endonezya tarafına bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe ediyor.