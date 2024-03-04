Son Dakika... Ataşehir'de akaryakıt tankerinde yangın: Yaralılar var!
Ataşehir’de bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Ataşehir’de bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Açıklamada, “04.03.2024 günü Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir” denildi.
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