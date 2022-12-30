Son dakika... Aydın Nazilli'de restoranda patlama: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 1'i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Vali Hüseyin Aksoy, patlamanın ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında meydana geldiğini söyledi.
Bu arada, patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atladığı belirtildi.
Vali Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
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