Son dakika... Aydın'da deprem!

Kandilli Rasathanesi, Aydın'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği ise 9.1 km olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 18:24
Son dakika... Aydın'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Aydın'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği ise 9.1 km olarak ölçüldü.


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