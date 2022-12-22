Son dakika... Aydın'da deprem!
Kandilli Rasathanesi, Aydın'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği ise 9.1 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi, Aydın'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği ise 9.1 km olarak ölçüldü.
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