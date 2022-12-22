Son Dakika... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

22 Aralık 2022 Perşembe, 16:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 12.21 km olarak ölçüldü.