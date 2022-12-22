Son Dakika... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 16:36
Son Dakika... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 12.21 km olarak ölçüldü.


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