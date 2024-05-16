Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı

Son dakika gelişmesi... Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturmada bugün 3 sivil şahıs ile 1 komiser daha gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 07:45
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 61 sanığın yargılanması devam ediyor.

Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 3 polis müdürü ve komiser U.G.'nin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.

1'İ KOMİSER 4 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada 3 sivil ve 1 komiserin daha gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamada, "S.S'nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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