Son dakika... AYM, 'katliam yasası'nın iptaline ilişkin başvuruyu reddetti!
Son dakika haberi... Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan ve kamuoyunda 'katliam yasası' olarak adlandırılan yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapılmıştı. AYM, iptal başvurusunu reddetti. AYM'nin kararını protesto eden hayvan hakları savunucularına polis müdahale etti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.
AYM, 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesi hakkındaki CHP'nin iptal ve yürürlüğü durdurma talebini bugünkü Genel Kurul gündemine aldı. Hayvanseverler, yasa üzerindeki beklentilerini duyurmak üzere sabah saatlerinden itibaren AYM önünde toplandı. Hayvanseverler, yasanın iptal edilmesini talep etti. AYM Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağlayarak Kanunun iptal istemini reddetti.
YURTTAŞLAR PROTESTO ETTİ
Talebin reddedilmesi üzerine yurttaşlar AYM binasının önünde protesto edildi. Protesto eden yurttaşlara polis müdahalede bulundu.
CHP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos 2024'te AYM'ye başvurmuştu.
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