Katliam yasası, iktidarın çöküşünün belgesidir!

14 Mart 2025 Cuma

Eskiden bahar geldiği için içimizde tatlı bir kıpırtı olurdu. Yalnızca çiçekler açtı diye sevinirdik. Deniz kenarında oturup çay içmek huzur verirdi. Bunlar hâlâ hayatın en güzel yanları öyleyse neden geçmiş zaman ifadesiyle yazıyorum?

Hayatından şiddetin her türünü çıkarmak için çok uzun zaman önce etik nedenlerle vegan yaşamayı ilke edinmiş bir insanım. Ama yaşadığım ülke tam bir şiddet sarmalının içinde boğuluyor; gözümü açtığım her gün yeni vahşetlere uyanıyorum. Telefonumu açmaya korkuyor, açtığım anda arka arkaya gelen şiddet videolarını izlemek zorunda kalacağımı biliyorum.

Daha yüzümü yıkamadan kendimi yurdun dört bir yanında yaşanan dehşet verici olaylar hakkında birileriyle konuşurken buluyorum. Bu kâbusun nedeni, Cumhur İttifakı’nın bilimsel çözüm önerilerini tümüyle göz ardı ederek topluma dayattığı sokak hayvanlarıyla ilgili yasa!

YASA NE İNSANI NE DE HAYVANI KORUYOR

Son haftalarda olanları tek tek sıralasam bu köşeye sığmaz. Ama bilin ki İzmir Kemalpaşa’daki evinde köpek baktığı için defalarca tehdit edilen bir kişi, evine silahlı saldırı düzenlenerek vuruldu ve fail serbest bırakıldı! İzmir Bayraklı’da aynı aileden üç kişinin 2022’de sokak köpeklerini besledikleri için gündüz saatlerinde silahla katledilmesinden sonra aynı nedenle canına kastedilenler oldu.

Ankara Altındağ’da sokak köpeklerini besleyen Ülker Güleryüz, köpeği Bam Bam belediye ekiplerince alındıktan sonra sosyal medyada bütün gün hayvan düşmanlarınca hedef gösterildi ve aynı akşam evinde çıkan yangında baktığı hayvanlarla birlikte yaşamını yitirdi.

Konya Karatay’da iki yaşındaki Rana bebeğin sokakta tek başına oynarken köpek saldırısıyla can verdiği açıklandı. Bölgeden gelen ilk haberlere göre çocuğun belinden aşağısı çıplak ve kan içindeydi; kafasının taşla ezilmiş olduğu, vücudunda ısırık izi görülmediği bildirildi. Ancak medyaya yansıyan ilk otopsi raporunda, Rana’nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu belirtildi. Birtakım şüpheler üzerine hukukçular savcılıktan ayrıntılı inceleme yapılmasını talep etti.

İnsanı kahreden bu olay sonrasında sosyal medyadaki şiddet çağrılarıyla Karatay’da sokak hayvanlarına karşı katliam başlatıldı. Sonra Bağcılar’da bir bebek arabasının içinde boyunları kesilmiş dört yavru kedi bulundu, biri hâlâ can çekişiyordu. Hemen ardından Sancaktepe’de belediye görevlilerinin çöplere köpek cesetlerini attığını gösteren videolar geldi.

TOPLUMU TERÖRİZE EDEN YASA!

7527 sayılı Hayvanları Koruma Yasası, belediyeleri 31 Aralık 2028’e kadar barınak kurmak Ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlü kılarken, yerel yönetimlere bunun için ek ödenek verilmedi. Şu anda 1111 belediyenin yalnızca 273’ünde barınak var!

Sonradan çıkarılan yönetmeliklerle belediyelerin kısırlaştırdığı hayvanları sokağa bırakması durumunda hayvan başına 71 bin 965 TL ceza kesileceği açıklandı. Barınaklardaki mevcut kapasite çok sınırlı olduğundan bazı belediyeler cezadan kurtulmak için kısırlaştırmayı bırakıp hayvanları öldürmeye başladı. Birçok belediye ise hayvanları toplamak için milyonluk ihaleler yapmayı sürdürüyor. Bu alanda da bir rant oluşturmayı başardılar.

Yasanın amacının yuvalandırmayı artırmak olduğu iddia edilse de tersi oldu. İl Hayvanları Koruma Kurulları aracılığıyla gönüllü dernekler ve kişilerce kurulan özel yaşam evlerinin hayvan yuvalandıramayacağı ilan edildi.

Anayasa Mahkemesi ise 15 Ağustos’tan bu yana CHP’nin yasanın iptali için yaptığı başvuruyu sonuçlandırmıyor.

Hiçbir soruna çözüm bulmayan, aksine yaşanan olaylar göz önünde bulundurulduğunda ne insanın ne de hayvanın canını koruyan bir yasa müsveddesi ile toplum kaosa sürükleniyor! 7527 sayılı yasa, bir toplumun iktidar eliyle nasıl terörize edildiğini incelemek isteyenler için örnek olaydır. Katliam yasası, iktidarın çöküşünün de belgesidir!