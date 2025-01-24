Ayşe Barım'a gezi soruşturması: Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyede
Ayşe Barım'ın 'gezi soruşturması' kapsamında Ceyda Düvenci ve Nejat İşler'in de savcılık tarafından adliyeye davet edildiği ve ünlü isimlerin ifade verdiği öğrenildi.
Menajer Ayşe Barım'ın Gezi soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından sanat dünyasından çok sayıda isme yönelik bir soruşturma dalgası başladı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Nejat İşler'in de adliyeye geldiği ve ifade verdiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılık, soruşturma kapsamında Ayşe Barım ile bağlantılı oyuncuları 'polis eşliğinde' ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağrılan oyuncular arasında Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür olduğu öğrenilmişti.
Etiketler: #Ayşe Barım #Nejat İşler #Ceyda Düvenci
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