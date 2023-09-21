Son dakika... Azerbaycan, İran ve Van sınırında deprem!
Son dakika haberi... Azerbaycan, İran ve Van sınırında hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran-Van sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 21, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [116.05 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-09-21
Saat:17:43:01 TSİ
Enlem:38.542 N
Boylam:45.739 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/D7d048Afoy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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