Son dakika... Azerbaycan, İran ve Van sınırında deprem!

Son dakika haberi... Azerbaycan, İran ve Van sınırında hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 17:55
Son dakika... Azerbaycan, İran ve Van sınırında deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran-Van sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.


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