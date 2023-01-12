Son Dakika: Bağcılar'da işyerinde patlama! Ekipler sevk edildi
Son dakika haberi... Bağcılar'da bir işyerinde patlama meydana geldi.
İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.
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