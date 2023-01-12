Son Dakika: Bağcılar'da işyerinde patlama! Ekipler sevk edildi

Son dakika haberi... Bağcılar'da bir işyerinde patlama meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:35
Son Dakika: Bağcılar'da işyerinde patlama! Ekipler sevk edildi
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İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR...
 


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