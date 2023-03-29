Son dakika... Bahçeli'nin 'ortak liste' çıkışına AKP'den ilk yorum

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:50

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:53

Son olarak AKP'li Ali İhsan Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavuz, milletvekili seçimlerine ortak liste ile girilmesi durumlarına ilişkin, "HÜDA PAR, bizim listemizden girecek, kalan 3 parti de kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor" dedi.

BAHÇELİ SORUSUNA YANIT: 'AYKIRI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tüm seçim çevrelerinde kendi logoları ile seçime katılacakları yönündeki açıklaması sorulan Yavuz, "Bu zeminde buluşup anlaştığımızı bir süredir söylüyorum. Buna aykırı bir durum söz konusu değil. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız durumun aynısı. Yeni seçim yasasına göre; zorlayan birtakım şeyler var; hem Millet İttifakı'nı hem bizi. Çünkü 'en demokratik bir tablo gerçekleşsin' dediğimizde, en kolayı olmuş olmuyor. Bazı zorluklar da yaşanıyor. Kim, hangi partiyi kastetmiş, oyunu vermişse; o partiden milletvekili çıkacak. Çıkartamıyorsa da o oylar yok sayılacak. Bunu hem Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak hepimiz biliyoruz hem de Millet İttifakı'nın bileşenleri bence biliyordur" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile ortak listeyle seçime girecekleri iddialarının ardından sert bir çıkış yapmıştı.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın ahlakı, ilkeleri ve gelecek hedefleri siyasi namusumuza emanettir. Bu emanet mutlaka korunacaktır. Ancak fırsatçılar, partimizi küçük görme yanlışına düşen sözde yazar, çeyrek aydın ve zillet siyasetçiler ciddiye alınmayacak, hiç de itibar edilmeyecektir" demişti.