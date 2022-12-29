Bakan Akar'dan Suriye ile görüşme açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıya ilişkin, "Bizim Türkiye’de ve Suriye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; dün Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya geldi. Böylece Suriye ile 11 yıl sonra ilk temas Moskova'da gerçekleştirilmiş oldu.
Bugün de beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile personelin yeni yılını kutlayan Akar, görüşmeye ilişkin açıklamarlda bulundu.
Moskova'da dün gerçekleştirilen üçlü toplantının yansımalarına ilişkin soru üzerine Akar, dün MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte Moskova’da Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.
"HERKES BİLMELİ"
Görüşmede mülteci sorunu ve Suriye’deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, şunları söyledi:
"Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye’de ve Suriye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır."
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