Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 12 ilde 'Gürz-13' operasyonu: 33 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-13” operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 12 ilde 'Gürz-13' operasyonu: 33 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 08:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 12 ilde BTÖ’ye yönelik “Gürz 13” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 33 şüpheli yakalanırken şüphelilerin Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıkları, yasa dışı yollardan yurtdışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Terör #Operasyon

İlgili Haberler

Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu!

Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu!
Gülben Ergen'den, Bakan Yerlikaya'ya 'Narin' çağrısı

Gülben Ergen'den, Bakan Yerlikaya'ya 'Narin' çağrısı
Bakan Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler