Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 81 ilde 'Çember-21' operasyonu: Binlerce firari yakalandı!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 'Aranan şahıslara yönelik' düzenlenen operasyonlarda binlerce firarinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 81 ilde son 5 gündür 'aranan şahıslara yönelik' 'Çembe-21' operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Firari Suçlular İçin Çember Daralmaya Devam Ediyor
81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-21” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4. 491 firari yakalandı!
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
0-5 yıldır aranmakta olan 4.455 şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 17 şahıs “ÇEMBER-21” operasyonlarıyla yakalandı!
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
Hırsızlıktan 690 şahıs,
Dolandırıcılıktan 291 şahıs,
Yağmadan 130 şahıs,
Adam Öldürmeden 118 şahıs,
Cinsel Suçlardan 128 şahıs,
Narkotik suçlarından 860 şahıs,
Terörden 26 şahıs,
KOM (Kaçakçılık, Organize) 400 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4.491 şahıs adalete teslim edildi.
İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi."
Firari Suçlular İçin Çember Daralmaya Devam Ediyor??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 19, 2024
8??1?? ilde son 5?? gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-21” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4??. 4??9??1?? firari yakalandı?
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine… pic.twitter.com/y6b6DeWLMX
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