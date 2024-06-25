Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kalkan-24' denetimlerinde 1456 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-24" denetimlerinde 1456 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 08:41
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kalkan-24' denetimlerinde 1456 düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin Kurban Bayramı tatili boyunca da kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; polis, jandarma ve sahil güvenlik tarafından Mobil Göç Noktası araçlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde 1456 düzensiz göçmenin yakalandığını anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"İnsan kaçakçılığı yaparak ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere asla fırsat vermeyeceğiz. 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 Mobil Göç Noktası Aracımız ile 60 ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde; 35 bin 159 kimlik kontrolü yapıldı. 1456 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı."


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