Yerlikaya duyurdu... 6 ilde IŞİD operasyonu: 31 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-46' operasyonlarında 31 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:58
Yerlikaya duyurdu... 6 ilde IŞİD operasyonu: 31 gözaltı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.


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