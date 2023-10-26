Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu...'Sahte Ses' operasyonunda 62 şüpheli yakalandı!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde yapılan 'Sahte Ses' operasyonunda çok sayıda şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Sahte Ses' operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şunları söyledi:
"İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari’de yapılan ’Sahte Ses’ operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı."
İSTANBUL MERKEZLİ BURSA, KAYSERİ, KOCAELİ, KONYA VE HAKKARİ’DE YAPILAN “SAHTE SES” OPERASYONUNDA ÖRGÜTLÜ OLARAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEDİKLERİ TESPİT EDİLEN 6?2? ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2023
Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere,… pic.twitter.com/PCexyPHqnT
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