Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu...'Sahte Ses' operasyonunda 62 şüpheli yakalandı!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 08:25

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Sahte Ses' operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şunları söyledi:

"İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari’de yapılan ’Sahte Ses’ operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı."