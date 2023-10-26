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Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu...'Sahte Ses' operasyonunda 62 şüpheli yakalandı!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde yapılan 'Sahte Ses' operasyonunda çok sayıda şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 08:25
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Sahte Ses' operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şunları söyledi:

"İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari’de yapılan ’Sahte Ses’ operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı."


Ali Yerlikaya Operasyon Son dakika

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