Balıkesir’de Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' baskını: Litrelerce ele geçirildi!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 15:20

Güncelleme: 23.12.2024 - 15:20

Balıkesir'de yer alan 9 ilçede Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi ve Manyas ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 17 kaçakçılık ve organize suç olayı ortaya çıkarıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheliye ait ev ve eklentileriyle kullandıkları araçlara yönelik arama yapıldı.

Aramalarda şu maddeler ele geçirildi:

4 bin 886 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 287 gram kubar esrar, 185 gram kenevir tohumu, 9 gram metamfetamin, 4 kök kenevir bitkisi, 3 gram bonzai, 1 adet iklimlendirme sistemi kabini, 1 litre kimyasal bitki besini, 4 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 310 litre sahte alkol, 2 adet eski eser, 2 adet kazı malzemesi, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 10 adet tabanca fişeği ve 1 adet suçta kullanılan araç ele geçirildi.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, 24 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.