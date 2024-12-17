Son Dakika... Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 19:40

Güncelleme: 17.12.2024 - 20:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz. Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" dedi.

Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI OLACAK MI?

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 10 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde dün yapıldı.

Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantı 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da bakanlık ev sahipliğinde yapılacak.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.