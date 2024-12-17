Asgari ücrette yine rakam konuşulmadı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

Beklenti haftaya yapılacak üçüncü toplantıya kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan ve 50 dakika süren toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK ekonomiye ilişkin sunum yaptı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Hazine ve maliye bakanımız ‘kötü günler geride kaldı’ diyor. Madem kötü günler geride kaldıysa, asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Evlerinin kirasını versinler” dedi.

Türk-İş’in neden rakam açıklamadığı konusunda ise Ağar, “Biz parayı veren değil isteyen tarafız” dedi.

Toplantıya asgari ücretli işçi olarak katılan gazeteci Sezer Özseven, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Toplantıda ‘teklif getirin’ diye söyledik, ısrar ettik. Ancak gelmedi. Ben de söz aldım ‘Madem her şey güzel, ekonomi büyüyor, bundan işçi ne kadar pay alacak? Enflasyon ortada. Buna göre teklif yapılsın’ dedim” bilgisini paylaştı. Özseven, teklif üçüncü toplantıya kaldığında müzakere olanağı da kalmadığına dikkat çekti.