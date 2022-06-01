Son Dakika: Bakan Koca: Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacak

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 Tablosunun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 19:52
Son Dakika: Bakan Koca: Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran itibariyle haftalık açıklanacağını bildirdi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Kovid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak" ifadelerini kullandı.


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