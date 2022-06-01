Son Dakika: Bakan Koca: Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacak
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 Tablosunun, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran itibariyle haftalık açıklanacağını bildirdi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Kovid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak" ifadelerini kullandı.
Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://t.co/RVlhe7786O adresi üzerinden yayınlanacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2022
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