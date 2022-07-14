Son Dakika... Bakan Koca'dan sağlıkta güvenlik adımları açıklaması

14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:51

Türkiye'de sonu gelmeyen sağlıkta şiddet vakalarına her gün bir yenisi eklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var" dedi.

Koca şöyle devam etti:

"Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak"

Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2022

YUHLANMIŞTI

Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını tarafından görevi başında katledilen doktor Ekrem Karakaya, Develi’de son yolculuğuna uğurlanmış ve cenaze törenine katılanlar, Bakan Koca'yı "yuh" diyerek ve alkışlarla protesto etti.