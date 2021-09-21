Son dakika: Bakan Koca'dan "Yüzde 50’yi geçti" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 10:18
Son dakika: Bakan Koca'dan
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca açıklamasında, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak." ifadelerini kullandı.


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