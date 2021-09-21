Son dakika: Bakan Koca'dan "Yüzde 50’yi geçti" açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Koca açıklamasında, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak." ifadelerini kullandı.
18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2021
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