Son Dakika: Bakan Özer, yaz okulları başvuru tarihini açıkladı

Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 20:06
Son Dakika: Bakan Özer, yaz okulları başvuru tarihini açıkladı
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