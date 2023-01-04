Son Dakika: Bakan Özer'den özel okul ücretleriyle ilgili açıklama

Son Dakika: Özel okulların ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün netleşeceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:06
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücretleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Özer, bugün özel okulların yöneticileri ile bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Umut ediyorum ki bugün netleşecek ve kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. 

İki kritik durumun olduğunu söyleyen Özer, "2023 enflasyon beklentisi 2022'ye göre çok daha düşük olacak. Enflasyon düşme trendine giriyor. 2023 enflasyon beklentisi düşük olacak. Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız" diye konuştu.


milli eğitim bakanı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

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