Son Dakika: Bakan Tekin 'yeni formül geliyor' diyerek duyurdu: 'Önümüzdeki hafta paylaşacağız'

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenleri ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Tekin açıklamasında "En az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:22
Son Dakika: Bakan Tekin 'yeni formül geliyor' diyerek duyurdu: 'Önümüzdeki hafta paylaşacağız'
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hebasından 'kariyer basamakları sınavı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenler Odası sohbetlerimizin en önemli konularından birisi kariyer basamakları oluyor. Bu konuda nihai çözüm için AYM’nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız."


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