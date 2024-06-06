Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı... 17 ilde FETÖ operasyonu: 72 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ ‘ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-19” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta FETÖ’ye yönelik "Kıskaç-19" operasyonlarının düzenlendi. 72 şüpheli yakaladı
Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'Kıskaç-19' operasyonlarında şüphelilerin;
- Örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları,
- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları,
- İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 6, 2024
1??7?? ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür yapılan “KISKAÇ-19” operasyonlarında 7??2?? şüpheli yakalandı??
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/7VVLK1STXo
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