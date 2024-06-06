Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı... 17 ilde FETÖ operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ ‘ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-19” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 08:20
Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı... 17 ilde FETÖ operasyonu: 72 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta FETÖ’ye yönelik "Kıskaç-19" operasyonlarının düzenlendi. 72 şüpheli yakaladı

Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

 'Kıskaç-19' operasyonlarında şüphelilerin;

- Örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları,

- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları,

- İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

 


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