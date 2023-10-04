Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Kahramanlar operasyonları kapsamında 37 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında 15 ilde 37 şüpheli yakalandığını; Ağrı’da da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kahramanlar operasyonuna ilişkin son durumu paylaştı.
Yerlikaya açıklamasında "‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında 15 ilde 37 şüpheli yakalandı. Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik "Kahramanlar operasyonları" Kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.
Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin."
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ) YÖNELİK "KAHRAMANLAR OPERASYONLARI" KAPSAMINDA İSTANBUL, VAN, ŞANLIURFA, ELAZIĞ, DÜZCE, DİYARBAKIR, BURSA, EDİRNE, KIRKLARELİ, KİLİS, IĞDIR, HATAY, ADANA, KAHRAMANMARAŞ VE DENİZLİ’DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3??7?? ŞÜPHELİ BTÖ MENSUBU YAKALANDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 4, 2023
AYNI… pic.twitter.com/6944b0Vz7d
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