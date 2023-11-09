Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkogüç operasyonlarında 210 şüpheli yakalandı!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında 210 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında Örgüt Liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı zehir taciri ile birlikte 210 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.
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