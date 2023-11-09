Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkogüç operasyonlarında 210 şüpheli yakalandı!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında 210 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 08:10
Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkogüç operasyonlarında 210 şüpheli yakalandı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında Örgüt Liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı zehir taciri ile birlikte 210 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

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Ali Yerlikaya Narkogüç Son dakika

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