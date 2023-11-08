Kayseri’de ‘Narkogüç’ operasyonu: 10 gözaltı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:20

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:20

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla ‘Narkogüç’ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şahıs yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 278 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan ekiplerin çalışmalarında, ‘uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan aranan 3 şahıs ile tahattüt ihlali nedeniyle 1 şahıs gözaltına alındı.