Son Dakika... Bakanlardan Kartalkaya yangınına ilişkin açıklama: Can kaybı 66'ya yükseldi!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'da Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Hotel'de çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bolu Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de bu sabah yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.
Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.
BAKANLARDAN 11 SAAT SONRA AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan olay yerinde açıklamalarda bulundu.
CAN KAYBI 66'YA YÜKSELDİ
Bakan Yerlikaya, can kaybının 66, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Kartalkaya'da meydana gelen yangında 66 vatandaşımızı yitirdik 51 yaralı var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir vardı. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27'de alındı. İlk müdahale 04.15'te yapıldı. Toplam 156 araç ve 428 personel çalışmalarda yer aldı.
Hepimizin merak ettiği şey, yangının çıkış sebebi, idari soruşturmayı biz yapıyoruz. Ruhsat sürecinden iskan sürecine varıncaya kadar tamamı incelenecek. Buna vesile olan kimlerse bir kusur hata, ne varsa bilin ki bunların gereği yapılacak."
TABURCU OLANLARIN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. Ayrıca, taburcu olanların sayısının 17 olduğunu açıkladı.
"OTELİN YANGIN YETERLİLİK BELGESİ MEVCUT"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimleri yapılmış, bu denetimlerde ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. İtfaiye tarafından olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor" dedi.
"2 YANGIN MERDİVENİ VAR"
Ersoy, Grand Kartal Otel'de yangın merdiveni olmadığı iddialarının sorulması üzerine "2 tane yangın merdiveni var" dedi.
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