GMİS Başkanı Hakan Yeşil'den 'Bartın' açıklaması: 'Ocaklarımız üretime başlayacaktır'

GMİS Başkanı Hakan Yeşil, Bartın Amasra’daki maden ocağı patlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeşil, yangının söndürülmesinin ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte üretimin yeniden devam edeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

Grizu patlaması sonucu 41 madencinin yaşamını yitirdiği Bartın faciası önlemsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Sayıştay raporları, madenci ifadeleri facianın adım adım geldiğini gösterirken Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) örgütlü Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) iş güvenliğine karşı ilgisizliği de dikkat çekti.

Facianın ardından taziye mesajlarında bulunmakla yetinen GMİS Başkanı Hakan Yeşil’in, yeniden sendika başkanı seçildiği 5 Ekim günü sonra yaptığı kutlamalar akıllara geldi. Yeşil'in 'makam odası'nda seçimlerden sonra davul zırna çaldırılıp, köçekli kutlama yapılmıştı.

Hakan Yeşil, görüntüler üzerine Zonguldak'ın yerel gazetesi Z Haber'e konuşarak kamuoyundan özür dilediğini duyurdu. “Bir anda gelişti. Engel olamadık” diyen Yeşil, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada; “Arkadaşlar köçekle birlikte geldi oynamaya başladılar biz de dur diyemedik. Evet o makamda Şemsi Denizer’in hatırası var, şehit madencilerimizin hatırası var, bütün genel başkanlarımızın hatırası var hepsine saygı duyuyoruz hatıralarına da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi arkadaşlarımız seçim sonrası davul zurna ve köçekle geldi ve oynamaya başladılar. Bir anda olunca da 'yapamazsınız edemezsiniz' demedik. Çıkıp da makamda oynamadık. 3-5 dakika eğlendiler sonra çıktılar. Bunu destekliyoruz olarak algılanmasın. Kamuoyundan özür dileriz” ifadelerini kullanmıştı.