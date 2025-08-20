Son dakika... Bakanlık duyurdu: Yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.08.2025 09:34:00
Son dakika haberi... Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaparak tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun, 14 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldığı bildirildi.

Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesaplarının mercek altına alındığına işaret edilen açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerinin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

LeMan'ın internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı
LeMan'ın internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı Karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve binası dün gece gericiler tarafından saldırıya uğrayan LeMan dergisinin internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.
'Faladdin'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli
'Faladdin'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli Fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen’in tutuklanmasının ardından, internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli geldi.
YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti: Fatih Altaylı’nın avukatından Cumhuriyet’e ilk açıklama
YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti: Fatih Altaylı’nın avukatından Cumhuriyet’e ilk açıklama YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verilen Fatih Altaylı'nın avukatı Ömer Teker "Tek bir video üzerinden tüm kanalın kapatılması talebi karşısında da açıkça şaşkınız. Daha tarafımıza tebliğ edilmiş bir karar da yok. En kısa zamanda bu erişim engeli ile ilgili olarak itirazlarımızı yapacağız" dedi.