YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti: Fatih Altaylı’nın avukatından Cumhuriyet’e ilk açıklama

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı hakkında verilen erişim engeli kararına yönelik tepkiler sürerken, Altaylı'nın avukatı Ömer Teker Cumhuriyet’e konuştu.

"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ"

Teker, kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Zaten tutuklu olarak yargılandığımız bir hukuki sürecimiz var, bir de üzerine böyle bir durum ile karşılaşmanın açıkçası şaşkınlığı içerisindeyiz. Hukuki süreci dikkatli ve hassas bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Tek bir video üzerinden tüm kanalın kapatılması talebi karşısında da açıkça şaşkınız. Daha tarafımıza tebliğ edilmiş bir karar da yok. En kısa zamanda bu erişim engeli ile ilgili olarak itirazlarımızı yapacağız.”

NE OLMUŞTU?

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı hakkında dün erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararın gerekçesi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” olarak gösterildi.