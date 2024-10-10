Son Dakika... Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde dehşet: Eşini silahla öldürüp intihar etti
Son dakika... Bakırköy'de bir şüpheli, hastane bahçesinde silahla bir kadını öldürdükten sonra intihar etti.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir şüpheli, henüz belirlenemeyen nedenle bir kadına silahla ateş etti, ardından kendini vurdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan inceleme kadın ile şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptı.
Ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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