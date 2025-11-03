Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 15:38:00
Güncellenme:
DHA
Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildi!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, İzmir ve çevre illerden de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve çevre illerden de hissedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Sındırgı’da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti. İlçe, 27 Ekim’de de yine 6.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

