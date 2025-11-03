Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve çevre illerden de hissedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Sındırgı’da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti. İlçe, 27 Ekim’de de yine 6.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.