Son Dakika: Balıkesir'de deprem!

12 Ağustos 2022 Cuma, 17:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayımladığı verilere göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.56'da gerçekleşen deprem, 6.9 km derinlikte meydana geldi.