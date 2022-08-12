Son Dakika: Balıkesir'de deprem!

Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 17:28
Son Dakika: Balıkesir'de deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayımladığı verilere göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.56'da gerçekleşen deprem, 6.9 km derinlikte meydana geldi.


deprem AFAD son depremler Deprem Uzmanı İstanbul depremi İzmir depremi Kandilli son depremler Son depremler Son depremler listesi Son dakika Balıkesir

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler