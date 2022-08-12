Son Dakika: Balıkesir'de deprem!
Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayımladığı verilere göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Saat 17.56'da gerçekleşen deprem, 6.9 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 12, 2022
ATKOY-(BALIKESIR) https://t.co/pDGpIUBJYe
12.08.2022, 15:49:26 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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