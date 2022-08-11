Son Dakika: Kuşadası'nda deprem!

11 Ağustos 2022 Perşembe, 18:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayımladığı verilere göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem oldu.

Saat 17.56'da gerçekleşen deprem 6.9 km derinlikte meydana geldi.