Son Dakika: Kuşadası'nda deprem!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayımladığı verilere göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem oldu.
Saat 17.56'da gerçekleşen deprem 6.9 km derinlikte meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 0.67 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 11.08.2022, 17:56:38 TSİ
Enlem : 37.9768 N
Boylam : 27.1725 E
Derinlik : 6.96 km
Detay : https://t.co/Xf0zYdckwh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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