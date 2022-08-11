Son Dakika: Kuşadası'nda deprem!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 18:15
Son Dakika: Kuşadası'nda deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayımladığı verilere göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem oldu. 

Saat 17.56'da gerçekleşen deprem 6.9 km derinlikte meydana geldi.


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