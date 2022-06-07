Son Dakika: Tokat’ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Tokat’ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA
07 Haziran 2022 Salı, 08:29
Son Dakika: Tokat’ta 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06’da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleşti. 3.9 büyülüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi.

Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

 


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