Son dakika: Balıkesir'de peş peşe 2 deprem meydana geldi

05 Haziran 2022 Pazar, 13:46

Balıkesir'de bugün saat 13.28'de ve 13.31'de merkez üssü Yaylabayır ilçesi olan ard arda 2 deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Ve Araştırma Enstitüsü, derinliği 12.8 km olan ilk depremin saat 13.28'de 3.2 , 16 km derinliğindeki ikinci depreminde saat 13.31'de 3.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.