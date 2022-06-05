Son dakika: Balıkesir'de peş peşe 2 deprem meydana geldi
Balıkesir'de dün ard arda meydana gelen 7 deprem sonrasında bugün 2 deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yeniden sallanmaya başlayan Balıkesir'de 3 dakika arayla 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu aktardı.
Balıkesir'de bugün saat 13.28'de ve 13.31'de merkez üssü Yaylabayır ilçesi olan ard arda 2 deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Ve Araştırma Enstitüsü, derinliği 12.8 km olan ilk depremin saat 13.28'de 3.2 , 16 km derinliğindeki ikinci depreminde saat 13.31'de 3.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 5, 2022
YAYLABAYIR-(BALIKESIR) https://t.co/PByRnMnxiA
05.06.2022, 13:28:13 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 12.8 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 5, 2022
YAYLABAYIR-(BALIKESIR) https://t.co/CuDaQWOUDL
05.06.2022, 13:31:00 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 16.0 km#Kandilli
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