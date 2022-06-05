Son dakika: Balıkesir'de peş peşe 2 deprem meydana geldi

Balıkesir'de dün ard arda meydana gelen 7 deprem sonrasında bugün 2 deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yeniden sallanmaya başlayan Balıkesir'de 3 dakika arayla 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu aktardı.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 13:46
Son dakika: Balıkesir'de peş peşe 2 deprem meydana geldi
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Balıkesir'de bugün saat 13.28'de ve 13.31'de merkez üssü Yaylabayır ilçesi olan ard arda 2 deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi Ve Araştırma Enstitüsü, derinliği 12.8 km olan ilk depremin saat 13.28'de 3.2 , 16 km derinliğindeki ikinci depreminde saat 13.31'de 3.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.


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